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Фонд кино решил через суд взыскать 45 млн рублей у создателей фильма "Эбигейл"

Предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Фонд кино подал в Арбитражный суд Москвы иск на 45 млн рублей против кинокомпании KD Studios (прежнее название - Kinodanz), которая не вернула часть средств, предоставленных ей на съемки фильма "Эбигейл". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе фонда.

"Фондом кино предъявлены исковые требования к ООО "Кей ди студиос" в связи с частичным неисполнением последним принятых на себя обязательств по возврату средств, предоставленных на производство национального фильма "Эбигейл" на условиях стопроцентной возвратности", - сообщили в пресс-службе.

Из картотеки следует, что Фонд кино также планирует взыскать около 292 тыс. рублей неустойки. Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначены на 26 февраля 2020 года.

Премьера картины "Эбигейл" Александра Богуславского состоялась 22 августа 2019 года. Фильм был невысоко оценен критикой и провалился в прокате - его сборы составили менее 105 млн рублей при бюджете почти 155 млн (данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).

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