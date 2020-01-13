Путин поручил освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Неумышленная утрата медицинскими работниками лекарств, содержащих наркотические вещества, не должна наказываться в уголовном порядке. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с общественностью в Калининградской области 31 октября опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты", - говорится в поручении.

Доклад по данному вопросу глава государства ожидает до 15 апреля 2020 года.