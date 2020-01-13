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Финалисты математической олимпиады Учи.ру получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении

Такие привилегии финалистам предоставляются впервые

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Финалисты математической олимпиады для школьников, которая пройдет 13 января в 66 российских регионах при поддержке Агентства стратегических инициатив на платформе Учи.ру, смогут при поступлении в вузы получить дополнительные баллы за Единый государственный экзамен, повышенную стипендию, а также скидки на обучение. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе образовательной платформы.

"Соревнование поддерживают вузы из девяти регионов России, которые предоставляют призерам и победителям олимпиады из 10-11 классов преференции и бонусы при поступлении: дополнительные баллы ЕГЭ, преимущественное право на поступление, повышенную стипендию, скидки на обучение и другое", - сообщили в пресс-службе.

Платформа проводит олимпиады каждый год, однако в 2020 году такие привилегии финалистам будут предоставлены впервые.

Уточняется, что финалисты смогут воспользоваться привилегиями в любом вузе-партнере олимпиады. В числе вузов, поддерживающих олимпиаду, - Тихоокеанский государственный университет, Тюменский государственный университет, Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, Омский государственный технический университет, Тамбовский государственный университет им. Державина, Чеченский государственный педагогический университет, Юго-западный государственный университет, Вятский государственный университет и Самарский государственный университет путей сообщения.

"Мы рады поддерживать подобные проекты, объединяющие общество, представителей бизнеса и государства. Важно, что они создают новые возможности для поддержки молодых лидеров в регионах, способных в будущем повлиять на успех России в разных сферах", - привели в пресс-службе слова директора центра проектов направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Алексея Благинина.

Олимпиада состоит из пробного тура (с 13 по 26 января) и основного - с 27 января по 9 февраля.

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