Путин поручил к 1 апреля представить меры по развитию паллиативной медпомощи

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву разработать и представить до 1 апреля возможные меры по развитию паллиативной медицинской помощи. Соответствующее указание содержится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Министерству здравоохранения РФ представить предложения по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи, обратив особое внимание на организацию взаимодействия главных внештатных специалистов по паллиативной помощи Министерства здравоохранения с субъектами РФ, а также по совершенствованию механизмов взаимодействия медицинских организаций с родственниками и иными членами семьи или законными представителями паллиативных больных", - говорится в тексте документа. Глава Минздрава Вероника Скворцова должна будет представить соответствующий доклад к 1 апреля 2020 года.

Путин также дал поручение правительству совместно с региональным органами исполнительной власти представить предложения о возможности расширения с учетом региональных особенностей перечня направлений расходования бюджетных ассигнований, выделяемых на софинансирование госпрограмм субъектов РФ. Речь идет о программах, которые включают в себя мероприятия по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи, а также о предложениях о возможности использования отделениями выездной патронажной паллиативной медицинской помощи имеющихся у медицинских организаций автотранспортных средств. Доклад по этому вопросу премьер-министр Дмитрий Медведев должен подготовить совместно с губернаторами и представить президенту до 1 июля 2020 года.

Глава государства рекомендовал Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" проводить мониторинг реализации органами управления здравоохранение регионов РФ программ по развитию паллиативной медицинской помощи. Первый доклад ожидается до 15 февраля 2020 года, в дальнейшем он должен готовиться ежегодно.