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Комитет Думы просит Чайку проверить действия регионов по организации приютов для животных

По оценке главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, дефицит мест в приютах для животных превышает 75%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность действий властей некоторых субъектов РФ по организации приютов для бездомных животных. Об этом в понедельник журналистам рассказал глава комитета Владимир Бурматов.

"Запрос на генпрокурора ушел с просьбой дать поручение проверить, почему ряд субъектов РФ не исполняют предписанный федеральным законом порядок обращения с безнадзорными животными, почему не построили своевременно приюты, кто из чиновников привлечен к ответственности", - сказал Бурматов.

"У регионов на это было девять лет. В течение восьми лет рассматривался закон об ответственном обращении с животными, где все эти механизмы были прописаны, было понятно, что он будет принят, к этому можно было подготовиться, - уверен председатель комитета. - Приняв закон год назад, мы дали еще год на подготовку".

По оценке парламентария, сейчас дефицит мест в приютах для животных превышает 75%. "Количество приютов таково, что в них можно содержать 92 тыс. животных во всех субъектах РФ, - уточнил он. - Потребность только на начало года - 408 тыс. животных". При этом указанные цифры, подчеркнул Бурматов, не учитывают потребности в пожизненном содержании цирковых животных.

По его словам, в ряде субъектов РФ учреждения для содержания безнадзорных животных полностью отсутствуют. В их числе Воронежская, Липецкая, Рязанская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области, республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Крым, Карачаево-Черкесия, Чувашия, Якутия, а также город Севастополь. "В целом ряде [указанных] регионов сейчас строительство приютов ведется. Причем на это выделены достаточно серьезные деньги", - отметил он.

Среди регионов-лидеров по организации приютов депутат назвал Москву, Московскую, Нижегородскую, Челябинскую, Свердловскую области, Пермский и Хабаровский края.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияБурматов, Владимир Владимирович
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