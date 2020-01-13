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Медведев поручил выделить до 22 млн руб. на закупку иностранных лекарств для больных детей

Речь идет о восьми незарегистрированных в РФ препаратах, таких как фризиум, клобазам, уточнил премьер-министр
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер РФ Юрий Борисов Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер РФ Юрий Борисов
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о выделении до 22 млн рублей на закупку иностранных лекарств, в том числе фризиума, для тяжело больных детей.

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"Я подписал поручение о том, чтобы выделить из резервного фонда правительства до 22 млн рублей на дополнительную закупку за рубежом ряда лекарств, которые нужны для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Речь идет о восьми незарегистрированных в нашей стране лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как фризиум, клобазам и некоторые другие", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина напомнил, что подобные меры принимались в 2019 году, "чтобы помочь больным детям, которым нужны такие лекарственные средства, а такие психотропные средства у нас не выпускаются". "Закон запрещает приобретать препараты, не зарегистрированные, а у Московского эндокринного завода, который занимается этими закупками, лицензия на ввоз таких психотропных препаратов есть, поэтому он продолжит приобретать и распределять эти препараты между пациентами", - добавил Медведев.

Он также обратил внимание, что с 1 марта 2020 года вступают в силу поправки в закон об обращении лекарственных средств, на основании которых врачи на регулярной основе смогут без проблем назначать пациентам, в том числе несовершеннолетним, наркотические, психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы и не производятся в России. "Таким образом, эта правовая неопределенность уйдет в прошлое", - резюмировал Медведев.

В новость были внесены изменения (14:29 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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