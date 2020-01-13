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Россия будет готовить международные соревнования по кибатлетике

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по подготовке и проведению международных соревнований "Cybathlon-2024" до 1 марта 2020 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ждет от правительства предложений по организации в РФ международного чемпионата по кибатлетике.

В перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, глава государства потребовал от кабинета министров до 1 марта 2020 года "представить предложения по подготовке и проведению в Российской Федерации международных соревнований по кибатлетике "Cybathlon-2024". Также правительству надлежит "рассмотреть вопрос о финансовом обеспечении участия представителей Российской Федерации в международных соревнованиях по кибатлетике "Cybathlon-2020" (г. Цюрих)". Кибатлетика - это комплекс мероприятий, способствующих переходу людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни с использованием современных технических средств реабилитации.

В документе подчеркивается, что кабинет министров должен "провести анализ мероприятий и обобщить опыт Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" по созданию условий для сопровождаемого проживания лиц с ментальной инвалидностью и в случае его положительной оценки представить предложения о распространении такого опыта и об источниках финансового обеспечения соответствующих мероприятий".

Народному фронту "За Россию" Путин рекомендовал "обеспечить разработку, внедрение и функционирование информационной системы, позволяющей с использованием цифровых и сетевых технологий интегрировать деятельность общественных организаций, связанную с подготовкой и представлением информации по обращениям граждан, в том числе поступающим в общественные приемные Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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