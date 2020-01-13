Путин поручил учесть средства на поддержку инвалидов в проживании до 2025 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ предусмотреть до 2025 года финансовую поддержку регионам на создание условий сопровождаемого проживания инвалидов в рамках госпрограммы "Доступная среда". Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"При разработке государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на период до 2025 года предусмотреть предоставление субъектам Российской Федерации финансовой поддержки на мероприятия по созданию условий сопровождаемого проживания инвалидов", - говорится в тексте поручения.

Отмечается, что также необходимо обеспечить внедрение механизмов обмена документами в электронной форме при направлении граждан на освидетельствование между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июля 2020 года.