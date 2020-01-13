В ГД предложили амнистию для отдельных категорий осужденных по случаю 75-летия Победы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов в понедельник внес в Госдуму проект постановления нижней палаты об объявлении амнистии в отношении отдельных категорий осужденных в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительных материалах автор подчеркивает, что законопроект предусматривает применение амнистии "к достаточно ограниченному кругу лиц". Они будут освобождены от отбывания наказания.

Согласно тексту, амнистия коснется впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Причем речь идет о конкретных категориях лиц, в том числе об участниках боевых действий, воинах-интернационалистах, участниках контртеррористической операции на Северном Кавказе, а также о лицах, имеющих госнаграды СССР или РФ. Помимо этого, амнистия предусмотрена для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении "Маяк", матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов.

Если лица перечисленных категорий были осуждены на срок свыше пяти лет лишения свободы, он может быть сокращен на одну треть, если на срок свыше 10 лет - на одну четверть.

Применение амнистии исключается в отношении лиц, осужденных за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также для злостных нарушителей порядка в исправительных учреждениях.