Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

31 декабря власти китайского города Ухань (административный центр провинции Хубэй) сообщили о распространении неизвестного вида пневмонии. На тот момент было зарегистрировано 27 случаев заболевания. Часть из них связана с городским рынком морепродуктов, который сейчас закрыт.

К 11 января от пневмонии нового вида умер один человек. Всего число заболевших в китайском городе выросло до 41, семь человек находятся в тяжелом состоянии. Случаи заболевания зафиксированы и в других местах. В Гонконге с признаками пневмонии госпитализированы 38 человек, позже 21 из них выписали. В Сингапуре 5 января отправили на карантин трехлетнюю девочку. В Южной Корее 9 января в больницу попала 36-летняя гражданка КНР. В Таиланде 12 января заболела 61-летняя китаянка. Сообщается, что все пациенты до этого посещали Ухань.

В настоящее время под наблюдением врачей находятся 739 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.