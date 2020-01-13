Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. К середине января зарегистрирован первый смертельный случай, признаки заболевания обнаружены у десятков человек не только в Китае, но и в Сингапуре, Южной Корее и Таиланде. Рассказываем, что известно об этом заболевании и насколько оно опасно.
Что происходит
31 декабря власти китайского города Ухань (административный центр провинции Хубэй) сообщили о распространении неизвестного вида пневмонии. На тот момент было зарегистрировано 27 случаев заболевания. Часть из них связана с городским рынком морепродуктов, который сейчас закрыт.
К 11 января от пневмонии нового вида умер один человек. Всего число заболевших в китайском городе выросло до 41, семь человек находятся в тяжелом состоянии. Случаи заболевания зафиксированы и в других местах. В Гонконге с признаками пневмонии госпитализированы 38 человек, позже 21 из них выписали. В Сингапуре 5 января отправили на карантин трехлетнюю девочку. В Южной Корее 9 января в больницу попала 36-летняя гражданка КНР. В Таиланде 12 января заболела 61-летняя китаянка. Сообщается, что все пациенты до этого посещали Ухань.
В настоящее время под наблюдением врачей находятся 739 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.
Что известно о симптомах и возбудителе заболевания
По характеру заболевания все известные случаи являются вирусной пневмонией. Симптомы — повышение температуры, боли по всему телу, в некоторых случаях вирус поражает легкие, а у больных появляется одышка и проблемы с дыханием. Активность вируса зависит от путей заражения, возраста и иммунитета носителя.
К 9 января китайские эпидемиологи определили, что возбудителем вспышки пневмонии в городе Ухань стал новый вид коронавируса. В результате лабораторных исследований удалось установить весь его геном.
Насколько опасен новый вирус
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый коронавирус может вызывать серьезное заболевание, но нет оснований считать, что он передается от человека к человеку. Пока ВОЗ не рекомендовала вводить "какие-либо особые меры для путешествующих" и высказалась "против каких-либо ограничений на поездки и торговлю с Китаем", отметив "высокую способность Китая бороться с новыми вспышками". В организации сообщили, что необходимо продолжить расследование, чтобы "определить источник, способы передачи, масштабы распространения инфекции и применяемые контрмеры".
В Роспотребнадзоре считают, что низкий процент (около 10%) тяжелых случаев заболевания может свидетельствовать о его относительно низкой опасности по сравнению с коронавирусом, вызвавшим в Китае в 2003 году вспышку атипичной пневмонии. Однако вспышка заболевания может стать большей угрозой в ближайшее время, так как "десятки миллионов китайцев путешествуют по стране во время празднования Лунного Нового года, которое начинается 25 января и сопровождается выходными днями 24–30 января".
Какие меры принимаются для предотвращения распространения вируса
В России усилили санитарно-карантинный контроль на границе с Китаем. Роспотребнадзор попросил российских туристов учитывать информацию о заболевании при планировании поездок.
Власти Гонконга также ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля на границе, в аэропорту используются сканеры для выявления пассажиров с повышенной температурой. В Таиланде в четырех аэропортах ведется проверка людей, прибывающих из города Ухань, усилен контроль в государственных и частных больницах страны.
Эксперты ВОЗ советуют всем, у кого во время или после поездки в Китай возникли симптомы респираторных заболеваний, обратиться за медицинской помощью.