Началось создание первого в России реестра судебно-экспертных учреждений

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Формирование реестра судебно-экспертных учреждений началось в России, заявку на включение в него можно подать на официальном сайте Судебно-экспертной палаты (СЭП) РФ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе палаты.

"Создание реестра обусловлено необходимостью совершенствования процесса выбора судебно-экспертных учреждений на стадии назначения судебных экспертиз и решения вопросов по проведению различных видов исследований в области науки, техники, ремесла и искусства", - отмечается в сообщении.

Президент СЭП Денис Шульженко рассказал, что организации, включаемые в реестр, проверяются специалистами палаты, оцениваются их компетенция, опыт и качество выполнения экспертиз. "Реестр пополняется только профессиональными учреждениями в области судебно-экспертной деятельности. Созданный реестр не имеет аналогов, поскольку впервые собирается, систематизируется и анализируется информация о деятельности судебно-экспертных учреждений", - сказал он.

На сегодняшний день в законодательстве РФ не установлены какие-либо требования к учреждениям, выполняющим различные виды судебных экспертиз. Именно поэтому реестр будет незаменимым инструментом для судей, следователей, дознавателей, адвокатов, юристов и простых граждан, неким фильтром, при помощи которого будут отбираться наиболее надежные судебно-экспертные учреждения.

Включение в реестр сведений об экспертных учреждениях и судебных экспертах производится на безвозмездной основе по результатам рассмотрения поступающих в СЭП РФ заявок.