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В Омске мальчика, которого ставили на гречку, отпустили из интерната к матери

По словам директора учреждения Евгения Пузанова, ребенок находится в хорошем состоянии, ситуация в семье под контролем

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Руководство омской школы-интерната, куда был помещен 8-летний мальчик, которого отчим и мать в наказание ставили на колени на гречку, отпустило мальчика жить с матерью. Как рассказал в понедельник ТАСС директор интерната Евгений Пузанов, ребенок находится в хорошем состоянии, каждый день посещает в интернате специалистов, ситуация в семье находится под контролем.

Об истязании ребенка стало известно в мае, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей в кожу, медики провели операцию. В середине декабря в сети было опубликовано видео с издевательствами, которое всколыхнуло общественность. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова высказала недоумение в связи с тем, что ребенок был возвращен матери, после чего мальчика поместили в школу-интернат до вынесения решения о возможности совместного проживания.

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"Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду", - рассказал Пузанов.

По его словам, в праздники ребенок провел с мамой и бабушкой много времени. "Они ходили в цирк, в театр, на горку, на каток. Все нормально у него", - сказал директор школы-интерната.

Он добавил, что окончательное решение о месте проживания ребенка будет принято после вынесения приговора судом, который в настоящее время рассматривает дело об истязании несовершеннолетнего.

Об истязании мальчика

По данным следствия, мальчика за малейшие провинности ставили на колени на гречку. Иногда ребенок проводил в таком состоянии несколько часов. Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания.

После того как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. Ребенок после проведения операции три месяца пробыл в реабилитационном центре, а перед началом учебного года его вернули матери, так как она является его законным представителем. В СК отметили, что мальчик сам хотел быть с мамой и считает виновником издевательств над собой только отчима.

Кузнецова 16 декабря обратилась в прокуратуру Омской области с целью проведения проверки деятельности органов опеки и обоснованности возвращения ребенка в семью, 17 декабря региональное министерство образования сообщило, что мать ребенка согласилась поместить его в адаптивную школу-интернат до решения вопроса о возможности их совместного проживания.

В настоящий момент омский суд рассматривает дело в отношении родителей. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего. Мужчине также вменяется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а женщине - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. На первом судебном заседании они частично признали свою вину.

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РоссияОмская область
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