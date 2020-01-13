Путин поставил под вопрос строительство крупных психоневрологических интернатов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить целесообразность строительства крупных психоневрологических интернатов (ПНИ) и подумать о совершенствовании работы существующих учреждений. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам состоявшейся 31 октября встречи главы государства с общественностью в Калининградской области.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности строительства крупных психоневрологических интернатов, а также о совершенствовании работы существующих психоневрологических интернатов", - говорится в поручении.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 15 марта текущего года.

Одна из участниц встречи с президентом 31 октября рассказала об организации в Санкт-Петербурге двух социальных жилых домов, в которых инвалиды живут нормальной человеческой жизнью. Она отметила, что для города это обходится дешевле, чем содержание инвалидов в ПНИ, "и на порядок гуманнее". Участница встречи призвала развивать такие формы по всей стране вместо строительства новых психоневрологических интернатов, на которое, по ее словам, сейчас выделяется 54 млрд рублей.

Путин тогда отметил, что создание крупных медучреждений призвано экономить средства, но это приводит к менее эффективному результату. В связи с этим президент подчеркнул, что попросит рассмотреть вопрос о тиражировании петербургского опыта. "Вы абсолютно правы, когда небольшое количество ребятишек собирается, требующих особого ухода, - 15, 20, 30 человек, но не сотнями, - с ними, конечно, легче работать. А вы говорите, еще и дешевле. Тем более тогда нужно тиражировать такой опыт, изучить его, методически рекомендовать в регионы и поддержать с федерального уровня. Попробуем это сделать", - сказал тогда глава государства.