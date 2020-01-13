Путин поручил принять меры, чтобы у медучреждений не появлялись долги по кредитам

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти регионов должны провести анализ причин появления у медицинских учреждений просроченной задолженности по кредитам, а также принять меры, чтобы этого не происходило впредь. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина по итогам состоявшейся 31 октября встречи главы государства с общественностью в Калининградской области опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ провести анализ причин образования просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных медицинских организаций и разработать меры, направленные на недопущение такой задолженности в дальнейшем", - говорится в поручении. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 марта 2020 года, далее - раз в полгода.

Также президент поручил правительству РФ совместно с властями регионов провести анализ приобретения медицинскими учреждениями оборудования в лизинг (аренду) и "представить предложения о возможности расширения такой практики".

Кроме того, правительство РФ должно проинформировать о мерах, "принятых в целях гарантированного получения пенсионерами, которые осуществляют обязанности опекунов (попечителей) по договору о приемной семье на возмездной основе, страховой пенсии в полном объеме с учетом всех индексаций и корректировок". Также, согласно поручениям президента, кабмин должен внести в Госдуму законопроект, гармонизирующий законодательство РФ с актами Евразийского экономического союза в вопросах ввоза в Россию "без государственной регистрации медицинских изделий, необходимых для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, проведения исследований или испытаний, в том числе в научных целях".

Еще одно поручение правительству - представить предложения о включении закупок медицинских изделий в перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла.