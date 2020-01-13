{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил принять меры, чтобы у медучреждений не появлялись долги по кредитам

Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 марта

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти регионов должны провести анализ причин появления у медицинских учреждений просроченной задолженности по кредитам, а также принять меры, чтобы этого не происходило впредь. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина по итогам состоявшейся 31 октября встречи главы государства с общественностью в Калининградской области опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ провести анализ причин образования просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных медицинских организаций и разработать меры, направленные на недопущение такой задолженности в дальнейшем", - говорится в поручении. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 марта 2020 года, далее - раз в полгода.

Также президент поручил правительству РФ совместно с властями регионов провести анализ приобретения медицинскими учреждениями оборудования в лизинг (аренду) и "представить предложения о возможности расширения такой практики".

Кроме того, правительство РФ должно проинформировать о мерах, "принятых в целях гарантированного получения пенсионерами, которые осуществляют обязанности опекунов (попечителей) по договору о приемной семье на возмездной основе, страховой пенсии в полном объеме с учетом всех индексаций и корректировок". Также, согласно поручениям президента, кабмин должен внести в Госдуму законопроект, гармонизирующий законодательство РФ с актами Евразийского экономического союза в вопросах ввоза в Россию "без государственной регистрации медицинских изделий, необходимых для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации, проведения исследований или испытаний, в том числе в научных целях".

Еще одно поручение правительству - представить предложения о включении закупок медицинских изделий в перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Почти 900 журналистов аккредитовано на оглашение президентского послания
Оглашение послания состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС