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Законопроект о запрете изъятия домашних животных за долги могут внести в Госдуму

Готовящиеся поправки в законодательство не будут касаться случаев противоправного отношения к питомцам со стороны владельцев

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил в понедельник ТАСС, что планирует в весеннюю сессию внести законопроект, запрещающий изымать у физических лиц домашних животных в счет уплаты долгов.

"Я надеюсь, что у нас в весеннюю сессию будет внесена эта поправка. Сейчас мы ее формулируем, - сказал Бурматов. - Мы уже неформально получили одобрение коллег из Центробанка".

"Отношение соответственно гражданскому праву, что домашние животные являются имуществом, является устаревшим, поскольку принят базовый закон [об ответственном обращении с животными], согласно которому животное признается существом чувствующим, ощущающим страдание, боль и так далее. Это уже не вещь", - пояснил депутат.

По его словам, готовящиеся поправки в законодательство не будут касаться вопросов изъятия животных у юридических лиц, а также случаев противоправного отношения к питомцам со стороны владельцев.

Как уточнил депутат, профильным комитетом по готовящемуся законопроекту станет комитет по финансовому рынку, который обсуждает этот вопрос с представителями ЦБ.

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