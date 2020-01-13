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Медведев вручил Швыдкому премию правительства за персональный вклад в развитие СМИ

Размер премии составил 1 млн рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев 13 января, в День российской печати, вручил премии правительства России в области средств массовой информации за 2019 год. За персональный вклад в развитие российских медиа был отмечен государственный и общественный деятель Михаил Швыдкой.

Торжественная церемония прошла в Доме приемов правительства РФ. Глава кабинета министров вручил 10 премий по 1 млн рублей. Одна из них традиционно вручается по предложению премьер-министра. На этот раз по выбору Медведева награда была присуждена ведущему телепрограмм, общественному и государственному деятелю Михаилу Швыдкому "за персональный вклад в развитие средств массовой информации".

Лауреатами премии также стали независимый журналист Аликбер Абдулгамидов, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук, обозреватель "Российской газеты" Валерий Кичин, гендиректор ООО "АБВГДейка" Татьяна Черняева, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.

Кроме того, премии получили коллективы ряда СМИ. В частности, за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве награда присуждена журналистам отдела культуры газеты "Коммерсантъ" Сергею Ходневу, Татьяне Кузнецовой, Андрею Плахову, Борису Барабанову, Михаилу Трофименкову. За продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе награждены руководители и сотрудники информационного центра радиовещания, искусства и культуры "Вера, надежда, любовь" Денис Маханько, Андрей Тарасов и Алексей Дементьев. За создание и продвижение сетевого издания "Горький", активную деятельность по формированию "литературного интернета", популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения отмечены руководители "Горький Медиа" Борис Куприянов и Мария Лошкарева.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияШвыдкой, Михаил Ефимович
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