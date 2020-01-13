Раненный при покушении глава района в Воронежской области находится под двойной охраной

"Допуск в корпус Воронежской областной больницы, в котором [Фролов] находится, производится строго по пропускам <...> Пропускная система последней модификации, работает частное охранное предприятие. Но с ним (Фроловым - прим. ТАСС) находятся еще люди - не имеющие отношения к охране больницы - которые обеспечивают ему дополнительную охрану и его безопасность. Это в больнице не запрещено, учитывая должность человека и проблемы, с которыми он попал в больницу", - сказал собеседник агентства.

ВОРОНЕЖ, 13 января. /ТАСС/. Пострадавший при покушении глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов под двойной охраной проходит лечение в Воронежской областной клинической больнице. Фролову предстоит длительный период реабилитации, рассказал в понедельник ТАСС источник в системе здравоохранения региона.

По данным собеседника агентства, в ближайшее время выписка Фролова не планируется, после выписки ему предстоит период реабилитации. Как подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС врио главы Рамонского района Юрий Болгов, Николай Фролов еще находится в Воронежской областной больнице.

По словам другого представителя администрации Рамонского района, врачи пока не готовы выписать Фролова из больницы из-за серьезных ранений. "Большая рана была на левой ноге, травмирована пятка, на правой ноге перелом лучевой кости, обе ноги в гипсе. Сам еще не ходит, передвигается на коляске. Когда сможет встать на костыли, тогда и пойдет разговор о выписке, после выписки предстоит реабилитация", - сказал собеседник.

Он уточнил, что посещения Фролова в больнице запрещены, его семья остается в Рамонском районе, но не взята под охрану.

Покушение на главу Рамонского района Николая Фролова было совершено 26 декабря 2019 года, когда он подошел к своей машине, чтобы отправиться на работу. В этот момент произошел взрыв самодельного устройства, Фролов был ранен. Его доставили в Рамонскую районную больницу и затем перевезли в Воронежскую областную клиническую больницу. Воронежские следователи по факту покушения на убийство возбудили уголовное дело. В настоящее время уголовное дело находится в производстве Центрального аппарата Следственного комитета РФ.