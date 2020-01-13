На Хайнане открылся первый высокогорный рафтинг по тропическому лесу

САНЬЯ /Китай/, 13 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Миллионы туристов посещают южную китайскую провинцию Хайнань ежегодно в поисках мягкого климата, чистого моря и пляжного отдыха. С 12 января, как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", пакет предлагаемых туристам развлекательных услуг пополнился еще одним аттракционом - первым на Хайнане рафтингом в высокогорных районах тропического леса.

Проект был запущен на территории зоны культурного туризма тропического леса Байхуалин в Цюнчжоу. Первые посетители уже смогли по достоинству оценить экстремальный спуск по специальному жёлобу из закаленного стекла, который установлен на сваях и тянется до подножия горы, причудливо извиваясь в разных направлениях. Общая длина трека, который проходят на надувных лодках, составляет 2020 м. Максимальный перепад высоты по маршруту достигает 333 м. Проектировщики также оснастили аттракцион музыкально-световым шоу на тему динозавров.

Спуск, пишет ресурс, позволяет не только получить острые ощущения от рафтинга, но и ощутить все очарование тропического леса провинции, взглянув на него под другим углом. При этом создатели аттракциона не забыли про комфорт и безопасность туристов, спроектировав желоб таким образом, что брызги от мчащейся по спуску лодки не попадали на тех, кто в ней сидит.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией, протяженностью более 1,9 тыс. км, привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.