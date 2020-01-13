Эксперты ОНФ обсудят разработку новой редакции закона "О СМИ"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль заявил о планах по созданию экспертной площадки для обсуждения вопросов разработки новой редакции закона "О СМИ".

"На площадке ОНФ мы сделаем экспертное сообщество, где обсудим этот конкретный вопрос [о новой редакции закона]. Он требует обсуждения, мы это сделаем", - сказал Рошаль в понедельник на пресс-конференции, посвященной запуску конкурса региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" на базе ОНФ.

В свою очередь член общественного совета фонда ОНФ "Правда и справедливость" Михаил Федотов поддержал эту инициативу. "Общество развивается, правовая система развивается, система СМИ развивается", - отметил он, добавив, что наравне с традиционными СМИ развиваются блогосфера и социальные сети.

"Самое главное - сохранить принципы, которые были заложены в нашем законодательстве о СМИ в начале 90-х, то есть недопустимость цензуры, независимость СМИ, независимость журналиста, недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. Если мы все эти принципы сохраним, то можно сделать новую редакцию этого закона", - резюмировал Федотов.

Действующий закон "О СМИ" был принят в декабре 1991 года. С тех пор в документ был внесен ряд изменений.