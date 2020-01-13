{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста во Франции

Французский "человек-паук" взобрался на здание Total, протестуя против пенсионной реформы

Ален Робер заявил, что нужно перестать заставлять людей работать больше, чтобы получить меньше

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Известный французский скалолаз-экстремал Ален Робер осуществил в понедельник восхождение по стене 187-метрового небоскреба нефтегазовой корпорации Total. Как сообщает газета La Voix du Nord, Робер таким образом решил выразить поддержку участникам общенациональной забастовки против проводимой властями Франции реформы пенсионной системы.

"Люди и так тратят 40 лет своей жизни за работой, зачастую нелюбимой. Мы хотим жить достойно", - заявил он перед началом восхождения, которое заняло 52 минуты. Экстремал подчеркнул, что поддерживает участников общенациональной забастовки.

"В 57 лет я технически уже недалек от пенсии. Но мой единственный способ заработка - это скалолазание. Должен ли я совершать одиночные восхождения до 64 лет? Или даже до 67 лет? - продолжил Робер. - Нужно перестать заставлять людей работать больше, чтобы получить меньше, а на это и нацелена реформа. <...> Некоторые профессии сложнее других и нужно учитывать это".

На эту тему
Франция после "черного четверга": чего хотят участники крупнейших за 15 лет протестов

Данный небоскреб французский "человек-паук" покоряет уже в восьмой раз. Впервые он осуществил восхождение по его стене в 1999 году. "Было очень холодно, я не чувствовал кончиков пальцев под конец. Да и я сам уже не тот крепыш, что 20 лет назад", - поделился Робер с журналистами после того, как его задержали дежурившие на месте сотрудники полиции.

За несколько часов до сегодняшней акции он выложил в своем Instagram видеозапись, на которой запечатлен стеклянный небоскреб, расположенный в деловом квартале Дефанс под Парижем. "Французский Манхэттен. Или же мои городские скалы на протяжении 25 лет. Я забирался более, чем на 160 из них и по несколько раз в некоторых случаях, открывая новые маршруты. Это весело", - гласит подпись к видео.

Причины забастовки

Забастовка работников транспорта и представителей множества других профессий уже 40 дней сковывает Францию, давно побив рекорд 28-дневной забастовки железнодорожников в конце 1987 - начале 1986 года. Участники современного протеста выступают против пенсионной реформы, которая подразумевает отмену 42 особых пенсионных тарифов для работников железной дороги, оперы и балета, адвокатов и других, предлагая взамен единую систему, основанную на начислении баллов.

После того, как в пятницу провалились очередные переговоры с профсоюзами, правительство опубликовано письмо, в котором заявило о готовности временно исключить из плана пенсионной реформы повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет - самого непопулярного пункта реформы. Это повлекло некоторое улучшение в движении общественного транспорта в столице и других городах, однако оставшиеся участники забастовки требуют более серьезных уступок в ожидании переговоров по финансированию реформы.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
Реклама на ТАСС
В Курске открыли первый военный учебный центр на базе крупнейшего университета региона
В учебном заведении будут готовить командиров отделений мотострелковых подразделений и командиров отделений фронтовой разведки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС