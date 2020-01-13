Французский "человек-паук" взобрался на здание Total, протестуя против пенсионной реформы

Ален Робер заявил, что нужно перестать заставлять людей работать больше, чтобы получить меньше

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Известный французский скалолаз-экстремал Ален Робер осуществил в понедельник восхождение по стене 187-метрового небоскреба нефтегазовой корпорации Total. Как сообщает газета La Voix du Nord, Робер таким образом решил выразить поддержку участникам общенациональной забастовки против проводимой властями Франции реформы пенсионной системы.

"Люди и так тратят 40 лет своей жизни за работой, зачастую нелюбимой. Мы хотим жить достойно", - заявил он перед началом восхождения, которое заняло 52 минуты. Экстремал подчеркнул, что поддерживает участников общенациональной забастовки. "В 57 лет я технически уже недалек от пенсии. Но мой единственный способ заработка - это скалолазание. Должен ли я совершать одиночные восхождения до 64 лет? Или даже до 67 лет? - продолжил Робер. - Нужно перестать заставлять людей работать больше, чтобы получить меньше, а на это и нацелена реформа. <...> Некоторые профессии сложнее других и нужно учитывать это".

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Данный небоскреб французский "человек-паук" покоряет уже в восьмой раз. Впервые он осуществил восхождение по его стене в 1999 году. "Было очень холодно, я не чувствовал кончиков пальцев под конец. Да и я сам уже не тот крепыш, что 20 лет назад", - поделился Робер с журналистами после того, как его задержали дежурившие на месте сотрудники полиции. За несколько часов до сегодняшней акции он выложил в своем Instagram видеозапись, на которой запечатлен стеклянный небоскреб, расположенный в деловом квартале Дефанс под Парижем. "Французский Манхэттен. Или же мои городские скалы на протяжении 25 лет. Я забирался более, чем на 160 из них и по несколько раз в некоторых случаях, открывая новые маршруты. Это весело", - гласит подпись к видео.