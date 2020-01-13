Французский "человек-паук" взобрался на здание Total, протестуя против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Известный французский скалолаз-экстремал Ален Робер осуществил в понедельник восхождение по стене 187-метрового небоскреба нефтегазовой корпорации Total. Как сообщает газета La Voix du Nord, Робер таким образом решил выразить поддержку участникам общенациональной забастовки против проводимой властями Франции реформы пенсионной системы.
"Люди и так тратят 40 лет своей жизни за работой, зачастую нелюбимой. Мы хотим жить достойно", - заявил он перед началом восхождения, которое заняло 52 минуты. Экстремал подчеркнул, что поддерживает участников общенациональной забастовки.
"В 57 лет я технически уже недалек от пенсии. Но мой единственный способ заработка - это скалолазание. Должен ли я совершать одиночные восхождения до 64 лет? Или даже до 67 лет? - продолжил Робер. - Нужно перестать заставлять людей работать больше, чтобы получить меньше, а на это и нацелена реформа. <...> Некоторые профессии сложнее других и нужно учитывать это".
Данный небоскреб французский "человек-паук" покоряет уже в восьмой раз. Впервые он осуществил восхождение по его стене в 1999 году. "Было очень холодно, я не чувствовал кончиков пальцев под конец. Да и я сам уже не тот крепыш, что 20 лет назад", - поделился Робер с журналистами после того, как его задержали дежурившие на месте сотрудники полиции.
За несколько часов до сегодняшней акции он выложил в своем Instagram видеозапись, на которой запечатлен стеклянный небоскреб, расположенный в деловом квартале Дефанс под Парижем. "Французский Манхэттен. Или же мои городские скалы на протяжении 25 лет. Я забирался более, чем на 160 из них и по несколько раз в некоторых случаях, открывая новые маршруты. Это весело", - гласит подпись к видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
The french Manhattan. Or my urban mountains for 25cyears. I have climbed more than 160 of them and some many times also opening different routes . It's fun. @deadmansfingers @challenghair.paris @zeppelinwatches @frenzelmatthias @fredmoix #ladefense #climbers #climbingday #arampicata #klettern #bouldering #mountainclimbing #rockclimbing #climbingismypassion #fitness #fitnessgirls #bodybuilding #surfing #snowboarding #legend #total #buildering #bouldering #yoga
Причины забастовки
Забастовка работников транспорта и представителей множества других профессий уже 40 дней сковывает Францию, давно побив рекорд 28-дневной забастовки железнодорожников в конце 1987 - начале 1986 года. Участники современного протеста выступают против пенсионной реформы, которая подразумевает отмену 42 особых пенсионных тарифов для работников железной дороги, оперы и балета, адвокатов и других, предлагая взамен единую систему, основанную на начислении баллов.
После того, как в пятницу провалились очередные переговоры с профсоюзами, правительство опубликовано письмо, в котором заявило о готовности временно исключить из плана пенсионной реформы повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет - самого непопулярного пункта реформы. Это повлекло некоторое улучшение в движении общественного транспорта в столице и других городах, однако оставшиеся участники забастовки требуют более серьезных уступок в ожидании переговоров по финансированию реформы.