Более 680 человек находятся на карантине в Китае из-за вспышки коронавируса нового типа

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Более 680 жителей Китая находятся под надзором медиков в связи с выявленной вспышкой коронавируса нового типа в Ухани. Такие данные привел в понедельник городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, за минувшие сутки врачи выписали одного заболевшего, случаев летального исхода зафиксировано не было.

"На текущий момент зарегистрирован 41 случай заражения вирусом пневмонии нового типа, семь человек уже выписаны из больницы", - отмечается в заявлении. Как в нем указывается, в контакте с инфицированными находились более 760 граждан КНР, из них 76 уже покинули зону карантина.

"Среди тех, кто находится под надзором и был в тесном контакте с инфицированными, не выявлено лиц с подобным заболеванием", - уточняется в документе.

Ранее в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила уверенность в готовности Китая регулярно делиться информацией о вспышке пневмонии нового типа, зарегистрированной в городе Ухань, а также в том, что власти КНР качественно проводят расследование, касающееся возбудителя болезни.