Мосгорсуд оставил в СИЗО адвоката Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Хасасов будет находиться под стражей до 16 января. 15 января Басманный суд Москвы рассмотрит очередное ходатайство о продлении срока ареста Хасавову.

Как отметил в суде защитник Хасавова, возбуждать дело в отношении так называемых спецсубъектов, к которым относятся адвокаты, "должен руководитель следственного органа, но это сделал не он и даже не исполняющий его обязанности, следствие указывает, что дело возбуждено "уполномоченным лицом". По мнению защиты, Хасавов находится в СИЗО за четыре аудиосообщения в мессенджере WhatsApp, которые он отправил "сыну своего доверителя с выражением эмоций". "Он ругал человека, это его личное мнение, это не повод держать в СИЗО адвоката-пенсионера", - сказал адвокат Хасавова.

Хасавов представлял в суде интересы бывшего вице-премьера правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, сын которого дал на адвоката показания. Хасавов был задержан 17 сентября в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана. На следующий день Басманный суд отправил под домашний арест главного инспектора Счетной палаты Дагестана Вадима Юсуфова, а Хасавова и бывшего советника председателя правительства республики Абдусалама Джамалутдинова заключил под стражу.

Другим фигурантам дела, как и адвокату Хасавову, предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой (ч. 1 ст. 294 и ч. 4 ст. 309 УК РФ, санкции предусматривают лишение свободы на срок до семи лет). Вину фигуранты дела, кроме сына Юсуфова, не признают. Адвокаты фигурантов находятся под подпиской о неразглашении тайны предварительного следствия и не могут комментировать материалы уголовного дела в отношении Хасавова.