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Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения о затяжной ссоре между их семьями

По информации СМИ, именно из-за этого Гарри и его супруга Меган Маркл ранее решили снять с себя большинство официальных обязанностей

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения о том, что их семьи находятся в затяжной ссоре, из-за которой Гарри и его супруга Меган Маркл решили снять с себя большинство официальных обязанностей. Соответствующее заявление было распространено в понедельник представителями обоих сыновей наследника британского престола принца Уэльского Чарльза.

"Несмотря на резкое опровержение [со стороны королевской пресс-службы], сегодня британская газета опубликовала клеветнический материал, содержащий домыслы по поводу отношений между герцогом Сассекским и герцогом Кембриджским. Братья, с большой серьезностью относящиеся к вопросам психического здоровья, считают оскорбительной, а потенциально и вредоносной использованную в данной статье провокационную риторику", - говорится в документе.

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Травля Сассекских

Речь идет об опубликованном газетой The Times материале, в котором главной причиной сенсационного решения герцога и герцогини Сассекских была названа антипатия, которую принц Уильям якобы испытывает к Меган Маркл. По словам источников в окружении принцев, Уильям изначально без одобрения отнесся к выбору своего брата, а впоследствии неоднократно указывал ему самому и его супруге на "их место". Один из источников называл отношение Уильяма к семье брата настоящей травлей, которая в конечном итоге и вынудила принца Гарри и его жену объявить о намерении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи. В статье также упоминается и фактор расизма, который предположительно мог сыграть свою роль в формировании отношения окружающих к темнокожей избраннице принца Гарри.

Принц Уильям известен своим участием в многочисленных общественных кампаниях, направленных на улучшение психологической атмосферы в британских школах и офисах и борьбу с практикой буллинга (травли), в котором теперь обвиняют его самого. Принц Гарри, со своей стороны, неоднократно обвинял британские газеты в том, что они развернули настоящую кампанию травли против него и его супруги и распространяют о них ложные слухи. Осенью прошлого года герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на несколько британских таблоидов, а вскоре после этого принц Гарри напомнил о том, что постоянное преследование со стороны репортеров стало одной из главных причин гибели его матери - принцессы Дианы. При этом оба брата ранее признавали, что их отношения действительно уже не являются такими близкими, как раньше, так как каждый из них выбрал свою дорогу в жизни.

В свободном плавании

8 января принц Гарри и его супруга через свой Instagram сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Это означает отказ от значительной части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини, которые, впрочем, могут сохранить свои нынешние титулы.

Вопросы о том, каким будет новый статус Их Высочеств, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить, и последнее слово остается за Ее Величеством Елизаветой II. Как говорится в заявлении супружеской четы, они намерены проживать как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг "перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями".

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Великобритания
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