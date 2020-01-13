{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Медведев пошутил на тему новогодних праздников

Премьер призвал почаще вспоминать изречения классиков русской литературы, в частности, Антона Чехова, который утверждал, что при встрече Нового года "нужно не радоваться, а страдать, плакать", так как "чем новее год, тем ближе к смерти"
Описание
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пошутил на тему окончания длинных новогодних праздников, процитировав по этому поводу слова писателя Антона Чехова.

Завершая церемонию вручения премий правительства в области СМИ, премьер-министр привел высказывание своего любимого писателя Чехова: "Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению нелепо и недостойно человеческого разума. Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже". Премьер предложил не забывать, что 13 января праздники заканчиваются, и призвал почаще вспоминать изречения классиков русской литературы, в частности, Чехова, который утверждал, что при встрече Нового года "нужно не радоваться, а страдать, плакать", так как "чем новее год, тем ближе к смерти, тем обширнее плешь, извилистее морщины, старее жена, больше ребят, меньше денег".

"На этой оптимистической ноте я хотел бы вам пожелать веселого Старого Нового года", - заключил Медведев.

Старый Новый год - традиционный, но не официальный праздник в России. Отмечается в ночь с 13 на 14 января. До введения в России григорианского календаря (т. н. новый стиль; 1918) на эти дни приходились даты 31 декабря и 1 января.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
В Курске открыли первый военный учебный центр на базе крупнейшего университета региона
В учебном заведении будут готовить командиров отделений мотострелковых подразделений и командиров отделений фронтовой разведки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС