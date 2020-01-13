В Курске открыли первый военный учебный центр на базе крупнейшего университета региона

КУРСК, 13 января. /ТАСС/. Первый военный учебный центр (ВУЦ) открылся в понедельник в Курске на базе крупнейшего вуза области - Юго-западного государственного университета. Первый набор курсантов, которым предстоит обучаться в течение двух лет, пополнили 180 человек, сообщил журналистам начальник центра полковник Евгений Лысенко.

"Первый набор - 180 курсантов будут обучаться два года. Раз в неделю они прибывают к нам на кафедру по основным предметам боевой подготовки. Мы готовим специалистов по двум специальностям - командиры отделений мотострелковых подразделений, командиры отделений фронтовой разведки", - сказал Лысенко.

Во время двухлетнего обучения после теоретической части курсанты проходят практику на полигоне в течение месяца и получают военные билеты. После успешного окончания занятий в военно-учебном центре, как отметил Лысенко, студенты не отправляются на срочную службу в армию, а продолжают обучение по своему основному направлению в университете.

"Военная кафедра возвращается в виде военного учебного центра в один из сильнейших вузов страны. Когда работала военная кафедра, более 8 тыс. студентов получили военно-учетную специальность", - добавил на церемонии открытия центра губернатор Курской области Роман Старовойт.

Первый военный учебный центр в Курской области создан на базе Юго-западного государственного университета, оснащен необходимой для обучения инфраструктурой и теоретическими материалами. Также на территории центра есть тир для занятий с учебно-стрелковым оружием.

С 31 января 2019 года военные кафедры и учебные военные центры в высших учебных заведениях России объединены в единые военные учебные центры. Военные учебные центры будут готовить офицеров запаса, кадровых офицеров для вооруженных сил и заниматься подготовкой рядовых и сержантов запаса.