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Астраханские власти предложат "земским учителям" дополнительные бонусы к выплатам

Согласно инициативе властей, помимо 1 млн рублей участники программы "Земский учитель" смогут получить автомобиль, жилье или оплачиваемый отпуск на российских курортах

АСТРАХАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Первыми участниками программы "Земский учитель" в Астраханской области в 2020 году станут 15 педагогов. Они смогут получить не только выплаты из федерального бюджета в размере 1 млн рублей, но и дополнительные бонусы от муниципальных властей, например, в качестве автомобиля, жилья или оплачиваемого отпуска на российских курортах, сообщил в понедельник журналистам министр образования и науки региона Виталий Гутман.

"Наша квота на этот год по программе "Земский учитель" - 15 человек, их мы должны трудоустроить уже в этом году. Проблема нехватки кадров есть, особенно на селе - люди туда не хотят ехать. Поэтому, кроме выплаты из федерального бюджета в размере 1 млн рублей, мы разрабатываем совместно с муниципалитетами - а сельские школы у нас муниципальные - некие дополнительные бонусы, дополнительное финансирование", - сказал Гутман.

Он уточнил, что в качестве дополнительного бонуса для педагога по программе "Земский учитель" может стать автомобиль, а также оплата отпуска на курортах России или повышенная зарплата. Гутман также заметил, что некоторые районы заинтересованы в данном проекте и уже выразили готовность обеспечить специалистов бесплатным жильем.

"Мы выбрали школы (для участия в программе) в отдаленных селах, где уже несколько лет нет педагогов по некоторым предметам. Сейчас там учителя либо совмещают занятия, либо есть дистанционное обучение. Программа "Земский учитель" - реальная возможность заполучить хорошего специалиста, но власти района должны сделать небольшой шаг на встречу. Например, не самый богатый Черноярский район уже гарантирует обеспечить педагога жильем", - добавил Гутман.

По данным регионального министерства образования и науки, в области не хватает учителей английского языка, русского языка и литературы, физики, математики и информатики. В программе "Земский учитель" смогут принять участие педагоги в возрасте до 55 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее. Потратить миллион можно будет на любые нужды, при этом по контракту учитель должен отработать в сельской школе не менее пяти лет.

Запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города, предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАстраханская область
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