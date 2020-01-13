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Для Крещенских купаний в Петербурге оборудуют около 30 иорданей

Из-за отсутствия ледяного покрова на водоемах омовения будут совершаться непосредственно с берега и со специальных помостов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Крещенские купания в Санкт-Петербурге в этом году пройдут в условиях, когда на водоемах не будет ледяного покрова, в городе планируется подготовить около трех десятков иорданей, сообщили в понедельник в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"В этом году в Санкт-Петербурге для крещенских купаний планируется оборудовать около 30 иорданей во всех районах города. Около мест омовений будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Предварительно дно обследуют водолазы", - говорится в сообщении комитета.

Как рассказал ТАСС главный синоптик города Александр Колесов, в Петербурге в преддверии праздника Крещения, который отмечается 19 января, отрицательных температур не ожидается. "Может быть, к нулю будет подходить [столбик термометра] 19-го [января], но, скорее всего, положительная [температура будет]", - добавил он.

В связи с отсутствием ледяного покрова на водоемах омовения будут совершаться непосредственно с берега и со специальных помостов, отметили в комитете, настоятельно рекомендовав горожанам использовать для крещенских купаний только специально подготовленные для этого места.

По официальным данным, в прошлом году в крещенских купаниях в Петербурге приняли участие 72 тыс. человек.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января.

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