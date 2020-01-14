"Бросить курить и начать зарабатывать". Что спрашивали у "Яндекса" в новогодние каникулы

Популярность запросов с 31 декабря 2019 по 08 января 2020 года оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота, тем выше балл.

Запросы, касающихся новогодних обещаний и рецептов для праздничного стола, стали самыми популярными на прошедших праздниках у пользователей "Яндекса". Об этом свидетельствуют данные компании, собранные специально для ТАСС.

Как прийти в себя, когда праздники кончились

Жизнь после Нового года.

Жизнь после Нового года. Как прийти в себя, когда праздники кончились

В число популярных запросов, связанных с обещаниями, вошли "бросить курить" (100 баллов), "бросить пить" (52 балла), "похудеть" (33 балла), "разлюбить человека" (21 балл), "начать бегать" (8 баллов), "перестать нервничать" (7 баллов), "медитировать" (7 баллов), "начать зарабатывать" (6 баллов), "перестать ревновать" (6 баллов), "отказаться от сладкого" (5 баллов).

Пользователи искали рецепты таких блюд, как салат "Оливье", салат "Мимоза", блины, салат "Сельдь под шубой" и солянка. Также пользователи интересовались, как заказать доставку на дом готовой еды, алкоголя, продуктов, лекарств и кальяна.

Самыми популярными запросами со словом "гадание" стали: "на кофейной гуще", "на картах", "на воске", "по Книге Перемен" и "на рунах". Как отмечается, 6 января пользователи искали гадания "на суженого" в пять раз чаще чем в любой день каникул.

Также пользователи "Яндекса" спрашивали, когда "Рождество", "выходить на работу", "Пасха", "колядуют", "гадают".