В Петербурге ввели доплаты для людей, которые провели в блокадном Ленинграде хотя бы день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга с января 2020 ввело дополнительные льготы и доплаты для людей, которые провели в городе во время блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года хотя бы один день, и не обладают статусом Жителя блокадного Ленинграда. Порядок получения льгот обсудили в понедельник члены городского правительства на совещании у губернатора Петербурга Александра Беглова.

"Члены правительства в прошлом году приняли такое решение - внести изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, и теперь жители Петербурга, которые в указанный период родились или прожили хотя бы один день в нашем городе, будут получать соответствующие льготы из регионального бюджета", - сказал Беглов на совещании.

По его словам, эта мера частично закрывает вопрос о льготах для детей войны, поскольку касается в том числе тех, кто родился в блокадном Ленинграде, а затем был эвакуирован. Губернатор отметил, что выплаты будут производиться только жителям Санкт-Петербурга, поскольку изменения внесены в местное законодательство. Граждане новой льготной категории не приравниваются официально к жителям блокадного Ленинграда - этот статус, согласно федеральному законодательству, получают люди, прожившие в осажденном городе не менее четырех месяцев.

Как сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, те, кто провел в блокадном Ленинграде хотя бы один день, будут получать ежемесячные выплаты в сумме 3 тыс. рублей. При наличии инвалидности они получат дополнительно от 5 до 10 тыс. рублей. Для них предусмотрены также дополнительные льготы на проезд в общественном транспорте и в поездах, а также на оздоровительный отдых.

Ржаненков сообщил, что льготы и выплаты будут носить заявительный характер, поскольку городские власти не располагают полной базой данных по всем людям, которые находились в блокадном Ленинграде. По каждому заявителю вопрос будет рассматриваться отдельно. По данным главы комитета по соцполитике, на сегодня подано 97 заявлений от претендентов на получение выплат и льгот.

Защитники Ленинграда

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.

Более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда". По данным комитета по социальной политике, на начало 2020 года в Петербурге проживают 73 тыс. 252 жителя блокадного Ленинграда.