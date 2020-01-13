Цхинвал и Владивосток планируют стать городами-побратимами

ЦХИНВАЛ, 13 января. /ТАСС/. Цхинвал и Владивосток планируют подписать протокол об установлении побратимских отношений, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Южной Осетии.

В ведомстве отметили, что министр иностранных дел республики Дмитрий Медоев в понедельник направился в служебную командировку во Владивосток, в ходе которой запланировано несколько встреч с руководством города для развития сотрудничества между Южной Осетией и Дальневосточным регионом.

"Ожидается, что стороны также обсудят возможность подписания протокола об установлении побратимских отношений между Цхинвалом и Владивостоком. Ранее министерство иностранных дел Южной Осетии получило от руководства Владивостока письмо с соответствующим содержанием", - сообщили в МИД.

Там отметили, что "подписание документа послужит укреплению дружеских связей между городами и расширению сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес".