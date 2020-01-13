Проект "Новогодняя столица" привлек в Рязань около 500 тыс. туристов

ТАСС, 13 января. Свыше 500 тыс. человек посетили мероприятия новогодней столицы 2020 года - Рязани - в период с 7 декабря 2019 по 7 января 2020 года. Об этом на официальной странице в Facebook сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

"Экскурсионно-туристический поток на основании данных только музеев и гостиниц за этот период составил 123 960 человек. Всего мероприятия Новогодней столицы посетило более 500 тыс. человек", - написала она.

Сорокина отметила, что проекта такого масштаба в городе до сих пор не было. За месяц было проведено порядка 700 интерактивных представлений, анимационных программ, физкультурно-спортивных мероприятий, фестивалей и шоу более чем на 100 городских площадках. "Мы достойно справились с поставленной задачей - подарить яркий праздник горожанам и нашим гостям. И свидетельством тому служат многочисленные письма, которые продолжают поступать в адрес администрации города Рязани", - сообщила глава администрации.

В Рязани проект стартовал 7 декабря, а перед открытием свыше 2 тыс. Дедов Морозов, включая главного новогоднего волшебника, с 85 светящимися шарами с символикой регионов России преодолели около 2,5 км по центру города в сопровождении сказочных героев и оркестра барабанщиков. Яркими событиями стали "Зимний день ВДВ", который 2 января собрал порядка 5 тыс. зрителей и гастрономический фестиваль "Глинфест", посетителями которого стали более 8 тыс. человек.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. Седьмого января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.