Зеленский подписал закон о создании на Украине реестра педофилов

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Это следует из данных, опубликованных в понедельник в электронной системе Рады.

Согласно закону, Министерство юстиции Украины становится держателем реестра лиц, в который начнут вносить персональные данные таких осужденных, включая информацию о совершенном преступлении, понесенном наказании и текущем месте жительства. "Информацию вносят в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего до создания реестра, информация о таком лице будет внесена на основании постановления суда по месту жительства или месту отбывания наказания", - говорится в тексте закона.

Определено, что данные реестра будут доступны руководителям территориальных органов прокуратуры и органов предварительного расследования, прокурорам, следователям и другим уполномоченным лицам полиции и Государственного бюро расследований Украины.

В первой редакции закона также предусматривалась процедура химической кастрации педофилов с их согласия. Позже эту норму убрали из документа.