Суд отклонил кассационные жалобы бывшего главы Серпуховского района об изъятии имущества

САРАТОВ, 13 января. /ТАСС/. Кассационные жалобы бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и соответчиков об изъятии имущества в доход государства оставили без удовлетворения, сообщает в понедельник пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции.

Генпрокуратура РФ подала иск в Красногорский суд Московской области об изъятии в доход государства имущества Александра Шестуна стоимостью 10 млрд рублей, иск был подан к Шестуну и еще 35 соответчикам (физическим и юридическим лицам). В нем содержится требование об обращении в доход РФ их имущества, "в отношении которого доказательств его легального происхождения они предоставить не могли". В исковом заявлении упоминаются около 700 объектов недвижимости, автомобили, мотоциклы, речной транспорт, а также найденные по месту жительства Шестуна элитные часы.

8 апреля Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял имущество в доход государства. Кадастровая стоимость всего выявленного у Шестуна имущества составляет 2,18 млрд рублей, при этом его рыночная стоимость оценивается в 10 млрд рублей.

"Выслушав доводы сторон, Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил кассационные жалобы без удовлетворения, а оспариваемые судебные акты без изменения", - говорится в сообщении, опубликованного на официальном сайте суда.

Шестун руководил Серпуховским районом с 2003 по 2018 год. В этот период, считает следствие, чиновник создал и руководил деятельностью 47 коммерческих организаций, а полученные с них доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, с 2008 по 2014 год Шестун и его предполагаемые подельники Борис Криводубский и Сергей Самсонов незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей. Для этого они использовали аффилированное им ООО "Центр". Затем обвиняемые с использованием аффилированных им ООО "Морган" и ООО "ИТВ-сервис" легализовали данное имущество, продав его ООО "Лента" за 160 млн рублей. По версии следствия, в 2012-2018 годах Шестун получил взятку в размере 9,9 млн рублей от одного из сотрудников районной администрации за общее покровительство.