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Власти обещают трудоустроить работников закрывающейся в Ельце станции переливания крови

На базе елецкой городской больницы появится круглосуточная служба экспедиции крови и мобильных комплексов

ЛИПЕЦК, 13 января. /ТАСС/. Власти Липецкой области трудоустроят всех работников закрываемой в Ельце станции переливания крови. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

В конце декабря минувшего года по итогам анализа работы местной станции переливания крови было принято решение ее закрыть. Вместо этого на базе елецкой городской больницы появится круглосуточная служба экспедиции крови и мобильных комплексов. Они, как уверяют власти, при необходимости смогут обеспечить потребность лечебных учреждений района в донорской крови. При этом в региональной администрации подчеркивают, что подобное решение, выработанное с участием экспертов Федерального медико-биологического агентства, позволит не только оптимизировать материальные и трудовые затраты, но и рационально использовать имеющийся донорский контингент.

"Всем сотрудникам будет оказано содействие в дальнейшем трудоустройстве, преимущественно на вакантные места в медучреждениях Ельца", - сказал журналистам глава управления. Он подчеркнул, что медработники при подобном переходе на новые места работы "не потеряют ни в заработной плате, ни в размере выплат за свои квалификационные категории". Всего, по данным Шуршукова, на станции переливания крови работают 32 человека, включая четырех врачей, средний медицинский и технический персонал.

Шуршуков заметил, что вопреки информации нескольких СМИ, освободившееся здание станции переливания крови в частную собственность передаваться не будет. "Мы рассматриваем возможность использования освободившегося здания в медицинских целях или как помещение под нужды органов социальной защиты населения", - сказал чиновник. О выездах же спецтранспорта в те районы, где жители хотят сдать донорскую кровь, медики намерены оповещать через местные СМИ, социальные сети и объявления в местных поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах.

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что при принятии решения об оптимизации региональной системы станций переливания крови медики руководствовались также данными донорского потенциала. "С учетом тенденции к сокращению объемов назначения гемотрансфузионных сред и применения современных гемокомпонентов, областной станции переливания крови было рекомендовано привести в соответствие количество донаций с реальными потребностями лечебной сети", - заметил собеседник агентства.
 

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