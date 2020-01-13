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Путин поручил увеличить финансирование поездок калининградской молодежи в другие регионы

В области с 2007 года реализуют целевую программу "Мы - россияне", благодаря которой для школьников и молодежи каждый год организуют поездки в российские города для знакомства с их историей и культурным наследием

КАЛИНИНГРАД, 13 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить объем финансирования поездок детей и молодежи Калининградской области в другие регионы России. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечить начиная с 2020 года увеличение финансирования государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области" в части, касающейся организации экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации", - говорится в перечне поручений президента.

Калининградская область не имеет сухопутных границ с другими регионами России и отделена от них европейскими странами. С 2007 года в области реализуют целевую программу "Мы - россияне", благодаря которой для школьников и молодежи ежегодно организуют поездки в российские города для знакомства с их историей и культурным наследием. По программе за пределы области выезжают до 4,5 тыс. ребят в год. Благодаря ей молодые калининградцы уже побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Казани, городах Золотого кольца России, сообщили ТАСС в региональном агентстве по делам молодежи.

Проект "Мы - россияне" реализуют региональное агентство по делам молодежи и областной центр молодежи. Он разработан Министерством образования области в 2006 году и поддержан правительством РФ. Миссия проекта - приобщение детей и молодежи самого западного региона страны к российским культурным и историческим ценностям. На реализацию проекта в 2019 и в 2020 годах выделено по 84,2 млн рублей в год.

Теги
РоссияКалининградская область
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