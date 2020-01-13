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В Дагестане свыше 300 детей-сирот обеспечили жильем в 2019 году

На эти цели выделили более 260 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Власти Дагестана в прошлом году обеспечили жильем 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для этого было выделено около 260 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"По итогам прошлого года в республике 315 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, удалось обеспечить качественным жильем. Для этого из республиканского и федерального бюджетов было выделено 259 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, для контроля качества приобретаемого жилья в муниципалитетах республики были сформированы комиссии, которые проводили обследование всех помещений на соответствие санитарным и техническим требованиям.

"Кроме того, министерством образования и науки республики ведется работа по расширению мер социальной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - добавил собеседник агентства.

В 2018 году в Дагестане жильем были обеспечены 313 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, на эти цели было предусмотрено более 257 млн рублей. В 2017 году в регионе за 265 млн рублей жильем были обеспечены 322 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным Минобрнауки республики, в Дагестане проживают более 4,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них право на получение жилья имеют более 2,8 тыс.

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