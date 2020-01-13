В Карелии детский омбудсмен проверит информацию о поездке женщины с ребенком по льду озера

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев направил официальные запросы в главное управление МЧС РФ по Карелии и музей-заповдник "Кижи", чтобы подтвердить информацию о путешествии на коньках семейной пары с младенцем в коляске по льду Онежского озера до острова Кижи. В случае, если поездка действительно произошла, граждан могут привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию несовершеннолетнего, сообщил в понедельник ТАСС омбудсмен.

Местные СМИ со ссылкой на соцсети петрозаводчанки Елены Демочкиной сообщили, что женщина и ее супруг вместе с маленьким ребенком в коляске прошли на коньках путь длиной в 22 км от села Великая губа в Медвежьегорском районе до острова Кижи по Онежскому озеру. В посте Демочкина пишет, что маршрут пролегал по свежему льду черного цвета, толщина которого на некоторых отрезках составляла пять сантиметров.

"Я направил официальные письма-запросы в музей-заповедник "Кижи" и в МЧС, поскольку у меня есть сомнения в правдивости данной информации. Если ситуация подтвердится, то это создание ситуации угрозы жизни и здоровью [ребенка] 5.35 КоАП, игнорирование потребностей ребенка. В этом случае на родителей нужно будет воздействовать", - сказал собеседник агентства.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии сомневается в правдивости попавшей в СМИ истории. Лед на Онежском озере еще не встал, а по информации специалистов, с которыми разговаривал омбудсмен, на пути из Великой губы до Кижей сейчас много промоин и разломов льда. "[Лед] немного стоит в Кижских шхерах, но в один голос все специалисты, с кем бы я ни общался, говорят, что пройти по этому маршруту нереально", - отметил омбудсмен.

В музее-заповеднике "Кижи" подтвердили, что семья побывала на острове, но не смогли уточнить, как именно они до него добрались. Если факт выхода на лед окажется правдой, то петрозаводчане также нарушили соответствующий запрет МЧС, действующий по Медвежьегорскому району с 13 ноября 2019 года. "Есть приказ по острову Кижи о запрете выхода на лед. Если ситуация подтвердится, мы будем передавать информацию в МЧС, чтобы их привлекали за нарушение", - сказал собеседник агентства.

Музей-заповедник "Кижи" находится на острове в Онежском озере, он один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - числится объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Зимой в период закрытия навигации на остров ходят судна на воздушной подушке, либо туристов привозят на место вертолетом.