Последнего пострадавшего при взрыве газа в жилом доме под Белгородом выписали из больницы

ТАСС, 13 января. Последнего пострадавшего, получившего травмы лица при взрыве бытового газа в начале декабря в жилом доме в Белгородской области, выписали из больницы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе правительства региона.

Взрыв газа на первом этаже жилого четырехэтажного одноподъездного дома в Яковлеве произошел вечером 3 декабря. В доме располагались 12 квартир, из них взрывом полностью разрушило четыре, еще восемь сильно повреждены. В квартирах были прописаны 24 жильца, но фактически в них проживали 34 человека. При взрыве погиб один человек, шесть жильцов пострадали - позже одна из пострадавших умерла в больнице.

"Последний пострадавший, у которого были лицевые травмы, выписан из больницы", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли в результате незаконных действий представителей филиала АО "Газпром газораспределение Белгород" в городе Строитель, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности при производстве газоопасных работ.

Действия сотрудников газовой службы квалифицируются по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек").