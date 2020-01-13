На Ставрополье открыли оленью ферму

"Первая оленья ферма появилась у нас в крае. Сотню этих красавцев и красавиц - благородных европейских оленей - привезли на Ставрополье сегодня", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Инвестор создал первую в Ставропольском крае ферму по выращиванию оленей. Об этом в понедельник сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Планируется, что в течение пяти лет поголовье оленей на ферме достигнет 10 тыс. "Их домом станет охраняемая территория в 80 гектаров на территории Андроповского района", - пояснил Владимиров.

Как ранее сообщали ТАСС в Минприроды края, общая численность благородных и пятнистых оленей в регионе превышает 260. С 2010 года в регион начали завозить пятнистых и благородных оленей, их разведение шло в вольерах. Условия оказались подходящими для животных, с 2016 года началась работа по выпуску их из вольеров в естественную среду обитания.

В период с 2016 по 2018 годы в естественную среду обитания заказников "Сафонова дача", "Бугунтинский", "Дебри", "Лесная дача", "Русский лес", "Стрижамент" и памятника природы "Гора Брык" расселена 91 особь оленя.