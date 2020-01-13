{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье открыли оленью ферму

Власти региона ожидают, что в течение пяти лет поголовье оленей на ферме достигнет 10 тыс. штук

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Инвестор создал первую в Ставропольском крае ферму по выращиванию оленей. Об этом в понедельник сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Первая оленья ферма появилась у нас в крае. Сотню этих красавцев и красавиц - благородных европейских оленей - привезли на Ставрополье сегодня", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Первая оленья ферма появилась у нас в крае. Сотню этих красавцев и красавиц - благородных европейских оленей привезли на Ставрополье сегодня. Их домом станет охраняемая территория в 80 гектаров на территории Андроповского района. Планируется, что через 5 лет оленей у нас будет уже 10 тысяч! #ставропольскийкрай #андроповскийрайон #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

Планируется, что в течение пяти лет поголовье оленей на ферме достигнет 10 тыс. "Их домом станет охраняемая территория в 80 гектаров на территории Андроповского района", - пояснил Владимиров.

Как ранее сообщали ТАСС в Минприроды края, общая численность благородных и пятнистых оленей в регионе превышает 260. С 2010 года в регион начали завозить пятнистых и благородных оленей, их разведение шло в вольерах. Условия оказались подходящими для животных, с 2016 года началась работа по выпуску их из вольеров в естественную среду обитания.

В период с 2016 по 2018 годы в естественную среду обитания заказников "Сафонова дача", "Бугунтинский", "Дебри", "Лесная дача", "Русский лес", "Стрижамент" и памятника природы "Гора Брык" расселена 91 особь оленя.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В "Столото" опровергли информацию о подтасовках при новогоднем розыгрыше "Русского лото"
Рекордный за всю историю российских государственных лотерей выигрыш получила в январе 2020 года жительница Подмосковья Надежда Бартош
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС