В "Столото" опровергли информацию о подтасовках при новогоднем розыгрыше "Русского лото"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Розыгрыш новогоднего тиража "Русского лото" был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ, никаких связей с его победительницей до проведения розыгрыша у компании - распространителя лотереи "Столото" не было. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Столото".

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в ходе розыгрыша тиража присутствовали подтасовки, а сам он якобы шел по телевидению в записи, и проверить билет на выигрыш в интернете было невозможно.

"Столото" официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража "Русского лото" был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ. "Столото" опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи "Русское лото", а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража "Русского лото" Надеждой Бартош до розыгрыша. Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что розыгрыш проходил в прямом эфире, а бочонки с номерами были перемешаны и вытягивались из мешка в случайном порядке. Печать билета уже разыгранного тиража, как заявили в "Столото", невозможна. "Все билеты печатаются только в сторонних типографиях со всеми необходимыми уровнями защиты, по аналогии с денежными знаками. В любом розыгрыше, включая новогодний тираж, участвуют только билеты, присутствующие в базе на момент закрытия продаж. Внесение изменений в базу невозможно, это контролируется независимой системой контроля, установленной у организатора лотерей - Министерства спорта РФ", - сообщила пресс-служба "Столото".

Рекордную за всю историю российских государственных лотерей сумму выиграла в январе 2020 г. жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигрыш, как добавили в пресс-службе, "будет выплачен в течение полугода". В розыгрыше приняли участие 53 млн 614 тыс. 853 билета. Выигрышный билет "Русского лото" номер 131626314944 Бартош приобрела 13 декабря за семь минут до закрытия точки продаж лотерей в торговом центре в селе Юдино Одинцовского района Московской области.