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Мутко поддержал строительство очистных сооружений в Можге и коллектора в Ижевске

Возведение очистных сооружений, насосной станции и коллектора в городе создаст условия для строительства около 2,4 млн кв. м жилья

ИЖЕВСК, 13 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поддержал строительство очистных сооружений в городе Можга республики Удмуртия, а также насосной станции и коллектора в Ижевске, которые создают условия для возведения в городе и Завьяловском районе республики около 2,4 млн кв. м жилья. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой главы и правительства региона, по итогам встречи Виталия Мутко и руководителя Удмуртии Александра Бречалова.

"Реализация первоочередных проектов по строительству ГКНС-3 (главная канализационная насосная станция) и коллектора № 26 создает условия для возведения в Ижевске и Завьяловском районе около 2,4 млн кв. метров жилья. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко поддержал проект по достройке ГКНС-3 и коллектора № 26 в Ижевске, а также строительство очистных сооружений в Можге", - говорится в сообщении.

В конце ноября в рамках Дней Удмуртии, которые проходили в Совете Федерации, министр строительства региона Дмитрий Сурнин сообщил, что проект строительства очистных сооружений в удмуртском городе Можга оценивается в 500 млн рублей. В городе с населением около 50 тыс. человек очистные сооружения не ремонтировались на протяжении 60 лет. Возводить объект начали еще в 2011 году в рамках федеральной программы "Чистая вода", но с 2013 года финансирование было приостановлено.

В 2016-2017 годах проект прошел актуализацию с учетом применения современных технологий очистки, в 2018 году было получено положительное заключение госэкспертизы. В декабре 2018 года за счет средств бюджета Удмуртии был достроен и введен в эксплуатацию только первый этап очистных сооружений - механическая очистка.

По информации правительства региона, основные существующие объекты централизованной системы водоотведения Ижевска, в том числе главные коллекторы и главные канализационные насосные станции ГКНС-1 и ГКНС-2, были введены в эксплуатацию в 1970-е годы и имеют не только значительный уровень физического износа, но и ограниченные возможности присоединения к ним вновь строящихся жилых домов, объектов социальной сферы, производственных объектов. Это является ключевым показателем нацпроекта "Жилье и городская среда" в части ввода жилья. Сейчас степень строительной готовности ГКНС-3 составляет 98%. Что касается коллектора, то здесь требуется реконструкция. Ранее сообщалось, что на эти цели необходимо около 1 млрд рублей.

Также в ноябре в рамках Дней Удмуртии комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предлагал Министерству природных ресурсов РФ рассмотреть возможность включения в федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" мероприятия по обновлению очистных сооружений в Удмуртии.

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