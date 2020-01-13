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"Известия": Минтранс отказался упрощать правила перевозки домашних животных в самолетах

В ведомстве не посчитали целесообразной идею установить единые нормы для всех авиакомпаний
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© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Нормы перевозки домашних животных в самолетах российских авиакомпаний останутся без изменений, сообщает во вторник газета "Известия". Как отмечает издание со ссылкой на ответ Минтранса России на предложение, которое ранее направило в ведомство Общероссийское объединение пассажиров (ООП), в министерстве не посчитали целесообразной идею установить единые габариты для перевозки животных в салоне самолета.

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О предложении ООП сообщалось 15 ноября прошлого года. Тогда общество выступило с идеей установить единые для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных. Как писали "Известия", авторы инициативы предлагали разрешить провозить животных в переносном контейнере, общие габариты которого по сумме длины, ширины и высоты не должны превышать 115 см, а общий вес - 8 кг. При этом перевозчикам предлагалось разрешить увеличивать эту норму, что, по мнению общественников, могло бы стать для них "дополнительным конкурентным преимуществом". А в случае превышения веса контейнера на 1-2 кг предлагалось закрепить в правилах возможность доплатить за перевес.

Как говорится в ответном письме Минтранса, с которым ознакомились "Известия", федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне самолета ручную кладь бесплатно. Нормы провоза устанавливаются авиакомпанией на основании требований документации конкретного самолета, а в салон можно также брать комнатных животных и служебных собак, но только с согласия перевозчика. Отмечается, что при этом вес животного не включается в норму бесплатного багажа, устанавливается авиакомпанией самостоятельно и оплачивается отдельно. "Определение единых габаритов трех измерений (по высоте, длине, ширине) для провоза ручной клади и [переносок] домашних животных ввиду различия конструктивных особенностей воздушных судов, используемых авиаперевозчиками, нецелесообразно", - говорится в письме. В пресс-службе Минтранса на момент публикации никак не прокомментировали газете эту информацию.

ООП выступило с идеей об установке единых норм по перевозке животных для авиакомпаний после случая, о котором стало известно в ноябре прошлого года: пассажиру запретили взять на борт самолета кота, вес которого составил более 8 кг. В компании "Аэрофлот" после служебной проверки уточнили, что пассажир в результате подменил животное при взвешивании, чтобы не сдавать его в багаж. Согласно действующим правилам, если вес животного превышает 8 кг вместе с переноской, то животное перевозится в багаже.

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