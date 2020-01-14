Туристическая полиция начнет работать во Владивостоке с 1 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Региональное управление МВД объявило о наборе сотрудников туристической полиции, которая начнет работать во Владивостоке с 1 февраля, сообщается во вторник на сайте МВД России по Приморскому краю.

Приморский край в последние несколько лет лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству иностранных и российских туристов. Объем туристического потока составляет 73% от всего ДФО. В 2019 году регион принял около 780 тыс. зарубежных туристов, прирост составил 20%. Это максимальный объем иностранного турпотока, зафиксированный в крае за последние 10 лет.

"В УМВД России по Приморскому краю производится набор на службу в специализированный взвод туристической полиции, в обязанности которой входит обеспечение безопасности гостей России и помощь туристам. Туристический поток продолжает расти, в связи с чем во Владивостоке с 1 февраля 2020 года создается специализированный взвод туристической полиции", - говорится в сообщении.

Сотрудники туристической полиции внешне будут отличаться от обычных полицейских нарукавной повязкой с надписями на русском и английском языках. К соискателям требуется знание иностранных языков: японского, китайского и корейского, отсутствие судимостей, отсутствие серьезных заболеваний, а также прохождение срочной службы.

Сотрудники туристической полиции должны будут обеспечить комфорт и безопасность иностранных граждан в городе, патрулировать пешеходные зоны, консультировать туристов и оперативно реагировать на противоправные действия.

Туристы нередко попадают в чрезвычайные ситуации во Владивостоке. Одно из громких происшествий случилось в июне 2018 года, когда туристка из Южной Кореи сорвалась с видовой площадки во Владивостоке во время фотографирования, ее доставили в местную больницу. Другой случай произошел в июле 2019 года, когда двух туристов сбил автомобиль на тротуаре возле пешеходного перехода в центре города. Им была оказана медицинская помощь.