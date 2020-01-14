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Владивосток в 2020 году посетят 15 круизных лайнеров

Они прибудут из портов Японии, Кореи и Китая
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Владивосток примет в 2020 году 15 круизных лайнеров из портов Японии, Кореи и Китая, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства Приморья.

"В 2020 году из портов Японии, Кореи и Китая во Владивосток прибудут 15 круизных лайнеров, включая планируемый заход судна в качестве плавучей гостиницы в рамках Восточного экономического форума. Пассажиропоток круизных туристов ожидается на уровне 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства региона, 2019 год стал для Приморья рекордным по количеству посещений круизных судов - в край прибыло 10 различных лайнеров, которые совершили 17 заходов. Вдвое увеличилось и количество гостей, которые прибыли на круизных лайнерах, составив 28 тыс. человек.

Откроет круизный сезон 2020 года лайнер Westerdam, который прибудет во Владивосток 19 апреля. Вместимость судна - более 2 тыс. пассажиров. Этот круиз начнется в японском порту Йокогама. "Исходя из практики подобных круизов, на лайнере ожидаются как туристы из англоязычных стран, так и путешественники из Японии", - отметили в пресс-службе. Впервые лайнер Westerdam под флагом Нидерландов посетил Владивосток в апреле 2019 года. На нем насчитывается 11 палуб, где располагаются, в частности, теннисные корты, бассейны, магазины, кинотеатр, спа-центр, казино и другие заведения.

Поддержка туристической отрасли в Приморье проходит в рамках краевой программы "Развитие туризма", рассчитанной до 2021 года. "Круизное направление для Приморского края является одним из перспективных и стратегически важных. В этой связи мы продолжим продвигать Владивосток как круизную дестинацию, разрабатывая новые маршруты, предлагая новые пакетные туры, включая объекты культурного показа, устанавливая знаки туристской навигации, совершенствуя инфраструктуру", - приводит пресс-служба слова главы регионального агентства по туризму Владимира Щура.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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