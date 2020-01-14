Личные вещи авиаконструктора Туполева передали в дар новому музею под Белгородом

ТАСС, 14 января. Личные вещи знаменитого советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева передали в дар будущему музею в Белгородской области, посвященного подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, для размещения в постоянной экспозиции, сообщила ТАСС директор музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова.

Музей площадью 5 тыс. кв. м разместится на территории музея-заповедника "Прохоровское поле", построенного на месте одного из крупнейших танковых сражений в истории Второй мировой войны. Таким образом регион включился в национальный проект "Культура", предусматривающий создание памятных мест, связанных с военной историей России. Открытие музея приурочат к 75-летию Победы, которое отмечается в 2020 году.

"Мы встретились и нам передали плащ Андрея Николаевича, шляпу и немецкий стул XIX века, стул из его рабочего кабинета", - сказала собеседница агентства, отметив, что личные вещи авиаконструктора сотрудники музея получили непосредственно от специалистов ПАО "Туполев".

По словам Овчаровой, личные вещи известного советского ученого разместят в отдельном зале, который посвящен теме развития конструкторских бюро и деятельности известных конструкторов, внесших свой вклад в приближение победы в Великой Отечественной войне.

В структуре музея также разместятся экспозиции, посвященные успехам в металлургии. Планируется создание залов "Рудники России", "Конвейер Победы", "Мир после войны", "В цехах". Для экспозиции будущего комплекса приобретено порядка 2 тыс. экспонатов - станки довоенного производства с предприятий оборонно-промышленного комплекса из разных регионов, рабочая одежда, документы.

"Тяжелые экспонаты установлены на местах. Теперь весь периметр музея закрыт, установлены двери и окна, включено отопление, поддерживается необходимая температура. Рабочие приступили к созданию металлоконструкций под экспозиции. Планируем открытие музея в начале мая 2020 года", - добавила Овчарова.