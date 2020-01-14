СК проверяет информацию о семьях с детьми, живущих в обледенелой пятиэтажке

ТАСС, 14 января. Следователи начали проверку информации о проживании семей с детьми в аварийном общежитии Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) в крайне тяжелых бытовых условиях. Проверка действий администрации города проводится по признакам халатности, сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

12 января телеканал "Вести-Иркутск" выпустил сюжет о проживании людей в пятиэтажном доме, который обледенел из-за прорыва трубы в подвале. В некоторых окнах нет стекол, а оконные проемы затянуты наплывами льда. В доме остаются жить несколько семей, в том числе многодетных.

"На одном из телеканалов выявлен сюжет о том, что в общежитии ИВВАИУ, находящемся в аварийном состоянии, проживают семьи с детьми в крайне тяжелых бытовых условиях. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность). Следствием будет дана правовая оценка действиям/бездействию должностных лиц администрации Иркутска", - говорится в сообщении.

Следователи опросят жильцов дома, изучат документы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.