В красноярских школах официально запретили аналоги снюса

ТАСС, 14 января. Администрация Красноярска официально запретила приносить в школы, хранить и употреблять пока разрешенные в продаже жевательные и сосательные никотиносодержащие смеси - аналоги табакосодержащего снюса, реализация которого запрещена в стране. Об этом сообщается во вторник на сайте администрации Красноярска.

"Модные среди подростков никотиносодержащие жевательные и сосательные смеси попали под запрет. Наряду с сигаретами и вейпами теперь школьникам запрещено приносить, хранить и употреблять снюс в стенах образовательных учреждений. Соответствующие изменения внесены в локальные акты красноярских школ", - говорится в сообщении админстрации.

В декабре прошлого года в Железногорске прохожий нашел на улице двух школьников, отравившихся снюсоподобными веществами. Детей госпитализировали, один из них попал в реанимацию. Вице-мэр Железногорска Михаил Будулуца сообщал ТАСС, что подготовлено обращение в Законодательное собрание Красноярского края о запрете никотиносодержащих смесей.

Если школьник нарушит запрет, сотрудники школы обязаны изъять никотиносодержащее вещество и сообщить родителям. Повторных нарушителей могут поставить на внутришкольный учет.

В конце ноября 2019 года депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Также 4 декабря группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс (сосательный табак).