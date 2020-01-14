Порывы ветра до 30 м/с ожидаются на севере Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в четырех муниципальных района Камчатки в связи с прогнозируемыми метелью и порывами ветра до 30 м/с. Пик непогоды ожидается в Олюторском, Карагинском, Усть-Камчатском и Алеутском муниципальных районах края в ночь на 15 января, сообщается во вторник на официальном сайте Камчатгидромета.

В настоящее время циклон оказывает влияние на восточные районы края, где наблюдается небольшой, местами умеренный снег, ветер на побережьях сильный. Идет мокрый снег и в Петропавловске-Камчатском, ветер северо-западный, сильный, температура воздуха ноль - плюс два градуса. Уже ночью циклон сместится на север полуострова.

"В Олюторском, Карагинском, Усть-Камчатском и Алеутском районах объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающегося комплекса метеорологических явлений: сильный снег, метель, снежных заносы. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с. 15 января днем в центральной части Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-9 м", - сообщается на сайте Камчатгидромета.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца ночи 17 января.