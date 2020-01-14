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МВД сообщило о росте числа выявленных фактов взяток в 2019 году

По данным ведомства, всего было выявлено 2 тыс. 242 таких факта

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Количество выявленных сотрудниками полиции фактов получения взяток в России за десять месяцев 2019 года увеличилось более чем на 13%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Всего подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел выявлено 2 тыс. 242 факта получения взяток - это больше чем за аналогичный период 2018 года на 13,1%", - сказали в ведомстве, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

Только сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с начала 2019 года выявлено 54 факта взяток.

Ранее сообщалось, что ущерб по оконченным коррупционным уголовным делам за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей, а сумма возмещенного ущерба - 27 млрд рублей.

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Россия
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