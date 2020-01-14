{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиакомпания Alitalia отменила 139 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров

Как сообщили в компании, 14 января будут обслужены примерно 75% пассажиров

ТАСС, 14 января. Итальянская акомпания Alitalia отменила во вторник 139 рейсов из-за четырехчасовой забастовки авиадиспетчеров. Соответствующие данные авиакомпания опубликовала на своем сайте.

"Во вторник, 14 января, некоторые итальянские профсоюзы объявили забастовку авиадиспетчеров с 13:00 (15:00 мск) до 17:00 (19:00 мск). В связи с этим Alitalia была вынуждена отменить ряд внутренних и международных рейсов, запланированных на этот промежуток времени", - отмечается в заявлении компании.

Руководство Alitalia приняло меры по защите интересов пассажиров, которым предлагается, в частности, потребовать возмещения стоимости билета до 21 января. В компании сообщили, что 14 января будут обслужены примерно 75% пассажиров.

Кризис Alitalia начался более 10 лет. Сейчас компания находится в режиме чрезвычайного управления, срок которого уже несколько раз продлевался за счет выделения госкредита. В декабре 2019 года итальянское правительство одобрило выделение нового заема размером €400 млн для обеспечения продолжения деятельности авиаперевозчика.

Теги
Италия
Реклама на ТАСС
Медведев наградил Васильеву почетной грамотой за большой вклад в развитие образования
Васильева была назначена министром образования и науки РФ 19 августа 2016 года. В мае 2018 года она возглавила Министерство просвещения РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС