Авиакомпания Alitalia отменила 139 рейсов из-за забастовки авиадиспетчеров

ТАСС, 14 января. Итальянская акомпания Alitalia отменила во вторник 139 рейсов из-за четырехчасовой забастовки авиадиспетчеров. Соответствующие данные авиакомпания опубликовала на своем сайте.

"Во вторник, 14 января, некоторые итальянские профсоюзы объявили забастовку авиадиспетчеров с 13:00 (15:00 мск) до 17:00 (19:00 мск). В связи с этим Alitalia была вынуждена отменить ряд внутренних и международных рейсов, запланированных на этот промежуток времени", - отмечается в заявлении компании.

Руководство Alitalia приняло меры по защите интересов пассажиров, которым предлагается, в частности, потребовать возмещения стоимости билета до 21 января. В компании сообщили, что 14 января будут обслужены примерно 75% пассажиров.

Кризис Alitalia начался более 10 лет. Сейчас компания находится в режиме чрезвычайного управления, срок которого уже несколько раз продлевался за счет выделения госкредита. В декабре 2019 года итальянское правительство одобрило выделение нового заема размером €400 млн для обеспечения продолжения деятельности авиаперевозчика.